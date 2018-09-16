Судоверфи "Звезда" предстоит освоить создание СПГ-газовозов, заявил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. Специалистам судоверфи "Звезда" в Приморье предстоит освоить компетенции по выпуску газовозов, которые необходимы для транзита СПГ по Северному морскому пути, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мировой рынок СПГ, он обязывает соответствующие компании обзаводиться флотом газовозов. Причем, учитывая Севморпуть, эти газовозы должны быть ледового класса. Это целая компетенция, которую предстоит получить. И пускай на наших верфях первые образцы, первые суда могут быть дороже, чем у судовых конкурентов, но не пройдя этот путь получения компетенции, мы не сможем потом выйти в конкурентный режим", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

Он напомнил, что на создании судоверфи "Звезда", тогда еще находясь в должности премьер-министра, настоял Владимир Путина.

"Создать верфь за один или несколько лет невозможно. Еще сложнее создать эту верфь в таком регионе как Дальний Восток, когда у тебя под боком находятся китайцы и корейцы. Корейцы, которые уже 30 лет назад создали такие верфи и за счет государственных субсидий, за счет государственной поддержки они фактически занимаются демпингом. Это нормальная конкуренция, в этом ничего неправильного. Они соблюдают свои интересы. Но Путин именно и настаивает, что несмотря на жесткую конкуренцию на Дальнем Востоке должен быть центр компетенций, должна быть вот такая верфь, которая будет исполнять заказы не только военные, но и гражданские", — подчеркнул Песков.