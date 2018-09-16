Судоверфи "Звезда" предстоит освоить создание СПГ-газовозов, заявил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. Специалистам судоверфи "Звезда" в Приморье предстоит освоить компетенции по выпуску газовозов, которые необходимы для транзита СПГ по Северному морскому пути, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на создании судоверфи "Звезда", тогда еще находясь в должности премьер-министра, настоял Владимир Путина.
"Создать верфь за один или несколько лет невозможно. Еще сложнее создать эту верфь в таком регионе как Дальний Восток, когда у тебя под боком находятся китайцы и корейцы. Корейцы, которые уже 30 лет назад создали такие верфи и за счет государственных субсидий, за счет государственной поддержки они фактически занимаются демпингом. Это нормальная конкуренция, в этом ничего неправильного. Они соблюдают свои интересы. Но Путин именно и настаивает, что несмотря на жесткую конкуренцию на Дальнем Востоке должен быть центр компетенций, должна быть вот такая верфь, которая будет исполнять заказы не только военные, но и гражданские", — подчеркнул Песков.