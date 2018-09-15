Эксперт пояснил, зачем Китай расширил доступ иностранцев к торговле акциями

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Расширение доступа иностранцев к приобретению А-акций в Китае не окажет большого влияния на рынки, но будет способствовать формированию образа открытости и может быть использовано как предлог для торговых переговоров с США, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института фундаментальных исследований Ниссэй Кокитиро Мио, специалист по экономике и финансам Китая.

В субботу в Китае вступили в силу новые правила, расширяющие доступ иностранцев к торговле А-акциями, которые обращаются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовой биржах и продаются за юани. Ранее открывать маклерские счета могли только иностранцы с видом на жительство в Китае, а также работающие в компаниях, представленных на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Теперь подать заявку на открытие счета для депонирования и учета А-акций могут все иностранцы, работающие в Китае.

"Меры по смягчению ограничений идут в русле декларированного председателем КНР Си Цзиньпином на Азиатском форуме в Боао курса на большую открытость. Они следуют за объявленными 1 июля снижением таможенных пошлин на импортные товары и смягчением ограничений для иностранного капитала. Кроме того, по мере углубления внешнеторговых трений Китая и США, цель состоит и в демонстрации открытости Китая и создания имиджа Китая как страны, которая открывается и двигается по пути международного сотрудничества. Думаю, это нужно КНР как предлог для торговых переговоров с США", — прокомментировал эксперт.

Смягчение ограничений для иностранцев в приобретении акций будет способствовать и улучшению отношений КНР с Японией и Европой, что важно в условиях углубления торговых противоречий с США, считает эксперт.

"Даже если отношения с США в результате этих мер не улучшатся, Китай считает, что эта мера будет способствовать улучшению отношений с Европой и Японией, так как в условиях противостояния с США возникает необходимость переключиться на Японию и Европу в плане торговли деталями и сырьем. Если будет противостояние со всеми – США, Японией и европейскими ведущими странами, то китайское производство встанет к 2025 году. Таким образом, и в дальнейшем Китай продолжит идти по пути смягчения различных ограничений", — убежден ученый.

Он считает, что введение новых правил приведет к определенному спросу на покупку А-акций на мировом рынке, но влияние будет небольшим.