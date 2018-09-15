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Экономика

Правительство обсуждает параметры демпфирующего механизма для нефтяников

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС. Архивное фотоЗаправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание с крупными нефтекомпаниями, на котором обсуждалась возможность переноса сроков введения демпфирующего механизма, снижение цены отсечения для его расчета и варианты источников финансирования; взамен компаниям могут пересмотреть обязательства по поставкам бензина на внутренний рынок и проверить их инвестиционную активность в добычу, сообщил журналистам участник совещания.

Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По его словам, Козак провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по вопросам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли и ситуации на рынке нефтепродуктов. Во встрече приняли участие представители Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также представители розничного бизнеса нефтепродуктов.

"Обсуждался механизм реагирования на макроэкономическую конъюнктуру на рынке нефтепродуктов с точки зрения возможности использования демпфирующих компонентов… Принято принципиальное решение о необходимости снижения цены отсечения при расчете демпфирующей компоненты обратного акциза, сроки введения данного механизма и источники финансирования еще обсуждаются", — сказал он.

По его словам, представители нефтяных компаний заявили о риске снижения инвестиций на освоение месторождений в условиях существующей налоговой нагрузки на отрасль с учетом завершения налогового маневра.

На встрече также рассматривался вопрос необходимости комплексной инвентаризации отдельных категорий месторождений с точки зрения запасов и безубыточности добычи, ревизии существующей системы дифференцированного налогообложения и обязательств нефтяных компаний по реализации комплексных инвестиционных проектов в области добычи.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Рассматривается возможность установления (постановлением правительства) правил по объемам поставок нефтяными компаниями нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе на биржу", — заключил он.

Летом в России был принят закон о завершении нефтяного налогового маневра с 1 января 2019 года, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрен демпфирующий механизм. Так, в следующем году при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну разница между нетбэком, то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.

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