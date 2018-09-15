Банк России спрогнозировал рост рынка кредитования по итогам 2018 года

МОСКВА, 15 сент — РИА Новости. Банк России в базовом сценарии прогнозирует годовой темп прироста кредитования населения в рублях и иностранной валюте по итогам 2018 года на уровне 19-22% по сравнению с прошлым годом, предприятий и финансовых организаций на уровне 8-10%, следует из сентябрьского доклада регулятора по денежно-кредитной политике.
"В условиях роста потребительской активности банки начали более активно кредитовать предприятия оптовой и розничной торговли. Требования к организациям увеличатся в 2018 году на 8-10% в базовом сценарии", — сказано в документе.
В отличие от населения, роста долговой нагрузки компаний регулятор не ожидает, в том числе в силу относительно медленного смягчения банками неценовых условий кредитования в корпоративном секторе. Во втором квартале этого года банки по-прежнему придерживались осторожной кредитной политики, особенно в сегменте корпоративного кредитования, отмечает ЦБ. Продолжали действовать сложившиеся в предшествующие периоды достаточно жесткие требования к заемщикам, прочие неценовые условия кредитования также не изменялись.
"Исключением был лишь сегмент потребительского кредитования, на котором ряд банков увеличил максимальную сумму по кредиту и расширил спектр кредитных продуктов, предлагаемых заемщикам. Одной из причин такой кредитной политики банков может быть сохраняющаяся конкуренция за наиболее надежных физических лиц — заемщиков и сохранение более жестких условий кредитования на рынке потребительских кредитов в сравнении с ипотечным, что обеспечивает определенный "запас прочности" для смягчения условий кредитования", — отмечают авторы доклада.
По данным ЦБ, розничный кредитный портфель банков РФ в январе-июле с исключением влияния валютного курса и без учета банков с отозванной лицензией вырос на 11,6%, корпоративный — увеличился на 2,7%.