Банк России спрогнозировал рост рынка кредитования по итогам 2018 года

МОСКВА, 15 сент — РИА Новости. Банк России в базовом сценарии прогнозирует годовой темп прироста кредитования населения в рублях и иностранной валюте по итогам 2018 года на уровне 19-22% по сравнению с прошлым годом, предприятий и финансовых организаций на уровне 8-10%, следует из сентябрьского доклада регулятора по денежно-кредитной политике.

"Годовой темп прироста требований банковской системы к населению по итогам года, по оценкам Банка России в рамках базового сценария, составит 19-22%. Он будет поддерживаться динамикой доходов и постепенным увеличением долговой нагрузки", — говорится в докладе.

"В условиях роста потребительской активности банки начали более активно кредитовать предприятия оптовой и розничной торговли. Требования к организациям увеличатся в 2018 году на 8-10% в базовом сценарии", — сказано в документе.

В отличие от населения, роста долговой нагрузки компаний регулятор не ожидает, в том числе в силу относительно медленного смягчения банками неценовых условий кредитования в корпоративном секторе. Во втором квартале этого года банки по-прежнему придерживались осторожной кредитной политики, особенно в сегменте корпоративного кредитования, отмечает ЦБ. Продолжали действовать сложившиеся в предшествующие периоды достаточно жесткие требования к заемщикам, прочие неценовые условия кредитования также не изменялись.

"Исключением был лишь сегмент потребительского кредитования, на котором ряд банков увеличил максимальную сумму по кредиту и расширил спектр кредитных продуктов, предлагаемых заемщикам. Одной из причин такой кредитной политики банков может быть сохраняющаяся конкуренция за наиболее надежных физических лиц — заемщиков и сохранение более жестких условий кредитования на рынке потребительских кредитов в сравнении с ипотечным, что обеспечивает определенный "запас прочности" для смягчения условий кредитования", — отмечают авторы доклада.

Прогноз по темпу прироста требований к экономике в 2018 году в базовом сценарии регулятор заложил на уровне 11-13%. При этом ЦБ обратил внимание на то, что на розничном сегменте рынка дополнительным фактором, который может сдерживать рост кредитования, является пересмотр с 1 сентября шкалы повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам для расчета нормативов достаточности капитала банков.

По данным ЦБ, розничный кредитный портфель банков РФ в январе-июле с исключением влияния валютного курса и без учета банков с отозванной лицензией вырос на 11,6%, корпоративный — увеличился на 2,7%.