Китай расширяет доступ иностранцев к торговле юаневыми А-акциями

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Новые правила, расширяющие доступ иностранцев к торговле юаневыми А-акциями, которые обращаются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовой биржах, вступают в силу в субботу.

Комитет по контролю за ценными бумагами Китая в августе принял поправки, расширяющем круг иностранных физических лиц, которые могут получить право открыть счета для торговли юаневыми А-акциями. По оценкам экспертов, их общее число может достигнуть одного миллиона человек.

Ранее китайский регулятор ценных бумаг разрешал только очень узкой категории иностранных частных инвесторов открывать маклерские счета в Китае. К таким лицам относились иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание на материковой части Китая, а также проживающие на территории Китая сотрудники иностранных компаний, акции которых котировались на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Теперь подать заявку на открытие счета для депонирования и учета А-акций могут все иностранцы, работающие в Китае, но при условии, что регулирующие органы их страны установили механизм сотрудничества по согласованию норм и правил с комитетом по регулированию ценных бумаг Китая.

Доступ к А-акциям расширился и в отношении иностранных сотрудников компаний, акции которых котируются на китайских фондовых биржах, за счет таких сотрудников, проживающих не в Китае.

По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, расширение доступа иностранных граждан к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам откроет российским инвесторам новую возможность диверсификации вложений за счет азиатских активов, и эта опция будет востребована.

"Сейчас у инвесторов появится еще одна возможность инвестировать в азиатскую валюту. Я думаю, на это будет спрос со стороны российских нерезидентов. В последнее время очень активно идет фаза сближения между Китаем и Россией, в том числе на фоне давления со стороны США на страны. Откроются новые возможности для сотрудничества и для избежания санкций, поэтому не исключен переток средств в китайские активы", — заявил Луцко РИА Новости.

Портфельный управляющий нью-йоркской Principal Investors Кайл Шостак, в свою очередь, отмечает, что принятая мера китайских властей — важный шаг в либерализации рынка акций страны. По его мнению, либерализация китайского рынка в условиях торговой войны между Китаем и США может дать дополнительный стимул и поддержать экономику КНР.

"Они допускают пока не любого инвестора, но это такая "дорожная карта". Китайский регулятор по-прежнему постепенно открывает свой рынок. Но все равно это большой прогресс. Пока это экспаты в таких компаниях, как Syntec. Но китайские власти заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций на свой фондовый рынок, пусть и подконтрольным образом и очень постепенно, чтобы не создать пузыря", — заявил Шостак РИА Новости.

Шостак пояснил, что "либерализация рынка акций была одним из главных требований Всемирной торговой организации. Китай был в этом смысле под большим прессингом Международного валютного фонда, Всемирного Банка, американской администрации — потому что американцы основные иностранные инвесторы в китайский рынок".