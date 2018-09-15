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Экономика

Cтавки сделаны: что будет с рублем после решения ЦБ

(обновлено: 08:07 15.09.2018)
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© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары СШАРоссийские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России 14 сентября поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до семи с половиной процента годовых. Это первое повышение за почти четыре года, с декабря 2014-го ключевая ставка планомерно снижалась, знаменуя переход к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике. Решение ЦБ удивило большинство аналитиков: многие думали, что ставку сохранят на прежнем уровне. Как отреагирует рубль на действия регулятора и ждать ли осенью сюрпризов от российской валюты — в материале РИА Новости.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года

В декабре 2014 года, в разгар кризиса, ЦБ поднял ключевую ставку до 17% годовых. 

Регулятор пошел на это, чтобы затормозить инфляцию и девальвацию. По мере того как экономика оправлялась от потрясений, ключевая ставка уменьшалась. В этом году Центробанк снижал ее дважды, в феврале и марте, — оба раза на 0,25 процентного пункта. Эксперты полагали, что регулятор возьмет паузу, но прогнозы не оправдались.

Изменилась и риторика ЦБ, став более жесткой, регулятор допустил возможность и дальнейшего повышения. В частности, если возникнет необходимость помощи российским банкам в случае санкций западных стран.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России

Ослабление рубля

Один из факторов повышения ставки, по мнению аналитиков, — ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). От российских долговых бумаг инвесторы ждут более высокой доходности. Есть и другие соображения, в частности — ослабление рубля и соответствующее повышение импортных цен. Но полностью управлять валютным курсом Центробанк не может, это и не является целью, указывают эксперты.

"Следует понимать, что сейчас курс рубля зависит в большей степени от геополитики (санкций США в отношении России) и динамики валют развивающихся стран", — поясняет Роман Ткачук, старший аналитик "Альпари".

Именно с опасениями по поводу новых санкций связано начавшееся в августе ослабление рубля. Сильное, но не столь катастрофичное, как, скажем, в Турции.

"Для успокоения турецкой лиры местному регулятору пришлось прибегнуть к резкому повышению ставки. Наш ЦБ пока не предпринимает подобных экстраординарных шагов", — отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".

Регулятор лишь продемонстрировал: он готов к решительным действиям и в случае обострения ситуация поднимет ставку до требуемых уровней, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Такая оперативность уже повлияла на настроения участников рынка: рубль относительно доллара и евро немного вырос.

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

Риски ускорения инфляции

Наиболее неожиданное последствие усиления рисков — повышение прогноза по инфляции на конец 2019 года, а инфляцию регулятор ставит во главу угла.

Пока ситуация изменилась незначительно: индекс потребительских цен на начало сентября составил лишь 102,4, а по отношению к августу прошлого года — 103,1. То есть потребительская инфляция сохранилась на низких уровнях, даже несмотря на летнее повышение тарифов и увеличение цен на топливо.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Орешкин рассказал, от чего будет зависеть годовая инфляция в России

В то же время сильно выросли инфляционные ожидания. В сентябрьском релизе Банк России отмечает: "Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки".

В ЦБ полагают, что инфляция может разогнаться до пяти-пяти с половиной процентов, а это явная угроза планам по долгосрочному снижению стоимости кредита в стране, отмечает Андрей Кочетков, старший аналитик "Открытие брокер".

Влияние на курс рубля

Ожидаемое с 99-процентной вероятностью сентябрьское повышение ставки в США, по мнению аналитиков, слабо повлияет на динамику доллара относительно рубля, это уже в основном заложено в текущий курс валют.

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

А вот решение российского ЦБ поддержит рубль.

"На фоне дорогой нефти и отсутствия геоэкономических стрессов к лету 2019 года мы увидим доллар по 62 рубля, а евро будет на отметках 70-71 рубль", — полагает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Впрочем, оптимизм экспертов достаточно сдержанный — для рубля сейчас на первом месте санкционная риторика, и поводов для ослабления российской валюты осенью еще будет достаточно. Над рублем по-прежнему висит угроза введения в сентябре-октябре санкций против российского госдолга, в частности, запрет на уже выпущенные облигации федерального займа, так называемый жесткий сценарий.

Возможно, все ограничится риторикой, но исключать этого нельзя. "В этом случае рубль способен провалиться и к отметке 80-82 за доллар", — сказал РИА Новости экономист Сергей Хестанов.

С другой стороны, от последствий "жесткого" сценария рубль защищают нефть дороже 70 долларов за баррель и существенные международные резервы России, фактически покрывающие весь внешний долг.

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