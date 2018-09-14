Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение расходов на военные нужды

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Одной из тем запланированной в начале октября встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе станут дальнейшие усилия по увеличению расходов на военные нужды, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"На июльском саммите альянса все союзники согласились удвоить свои усилия по расходам на оборону. Это станет одним из основных фокусов встречи на уровне министров обороны в следующем месяце. Мы продолжим интенсивно работать со всеми союзниками, чтобы обеспечить выполнение нами обещаний", — заявил генсек НАТО, выступая в фонде Heritage в Вашингтоне.
Он напомнил, что ранее было принято решение прекратить сокращение расходов на оборону и увеличить их до 2% ВВП к 2024 году, и текущий год станет четвертым годом подряд, когда расходы будут расти.
На саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля президент США Дональд Трамп потребовал от союзников ускорить достижение показателя в 2% от ВВП, а в перспективе и довести его до 4%.