ВТБ Капитал Управление активами запустил онлайн-сервис для получения ИНВ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. АО ВТБ Капитал Управление активами (входит группу ВТБ) запустило онлайн-сервис для подачи заявления на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) и просмотра отчётов о величине предоставленного вычета, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Теперь в онлайн-режиме клиенты компании, являющиеся налоговыми резидентами РФ, могут воспользоваться ИНВ в размере положительного финансового результата, полученного при погашении инвестиционных паев, в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса. При этом паи должны быть приобретены клиентом не ранее 1 января 2014 года и находиться в собственности более трех лет", — говорится в сообщении.

Заявление на получение вычета формируется автоматически при заполнении заявки на погашение паев в личном кабинете на официальном сайте ВТБ Капитал Управление инвестициями и действует на тот календарный год, в который было подано. Управляющая компания, являясь налоговым агентом, самостоятельно определит размер налогового вычета и предоставит клиенту в его личном кабинете расчет величины вычета.

"Одним из приоритетов развития нашей деятельности является улучшение онлайн-сервисов для розничных клиентов. Мы понимаем, насколько клиентам важно иметь возможность оперативно управлять своим портфелем, совершая операции из любой точки мира, и будем продолжать внедрять сервисы, повышающие удобство использования инвестиционных услуг", — привели в пресс-службе слова председателя совета директоров — главного исполнительного директора ВТБ Капитал — Инвестиции Владимира Потапова.