Перри заявил, что санкции США против России всегда остаются в повестке дня

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Санкции США против России всегда остаются в повестке дня, Вашингтон обеспокоен тем, что в случае реализации проекта "Северный поток-2" европейские страны будут иметь ограниченный источник энергии, заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Мы понимаем стоящие перед нами вызовы, но у нас есть намерение говорить друг с другом. Это очень важно, что есть надежда, что Россия и США смогут определить общие интересы и найти пути для продвижения вперёд", — сказал Перри журналистам по итогам своего визита в Москву.

"Россия и США понимают свою роль как лидеров энергетического рынка, и мы уважаем позиции друг друга. У нас есть набор интересов и один из них — обеспечение стабильности энергетического рынка. Понятно, что мы будем конкурентами, но мы признаем, что благодаря этому соперничеству мы можем стать сильнее", — добавил Перри.

По словам Перри, "возможность введения санкций против РФ остаётся". "Вопрос в том, что будет в интересах европейских стран и ЕС, и этот интерес заключается в том, чтобы иметь различные источники энергии. У проекта "Северный поток-2" есть некоторые моменты, которые нас беспокоят. Мы озабочены тем, что 2/3 Европейского Союза будут зависеть от одного источника энергии, это не является конкурентным. Это вызывает озабоченность у нас, как и у наших партнёров в Европе — это наличие ограниченных источников энергии. Санкции всегда остаются в повестке дня. Но главное — это конкурентоспособность рынка и ожидание того, что это будут добрососедские отношения", — заключил Перри.