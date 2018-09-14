Банк России повысил прогноз роста ВВП на 2020 год

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,8-2,3%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2018-2020 годах на уровне 1,5-2%.

"Мы уточнили наш среднесрочный прогноз, приняв во внимание заявленные структурные и налогово-бюджетные меры, а также изменение внешних условий. Темпы роста ВВП в 2019 году прогнозируются в границах 1,2-1,7%. По нашим оценкам, повышение НДС окажет лишь небольшое сдерживающее влияние на темпы экономического роста, учитывая, что дополнительные налоговые доходы планируется использовать в том же году для поддержки роста экономики. Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8-2,3%", — сказала Набиуллина.

"В последующие годы экономический рост может ускориться при условии успешной реализации структурных мер", — добавила она. Прогноз темпов роста ВВП в 2018 году остается на уровне 1,5-2%, отметила глава ЦБ.

ЦБ в пятницу поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.