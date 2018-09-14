В ЦБ оценили влияние возможного введения США санкций против госдолга

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России не видит больших проблем в случае введения США санкций против госдолга РФ, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим больших проблем, связанных с введением этого запрета (санкций на госдолг РФ со стороны США. — Прим. ред.) и с их влиянием на финансовую систему и в целом на экономику. У нас очень низкий государственный долг", — сказала она.

"Даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который сейчас держат нерезиденты — это около 26 миллиардов долларов. Если сравнить с нашими резервами, это небольшие объемы", — добавила Набиуллина.