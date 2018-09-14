Набиуллина рассказала, когда ЦБ вернется к покупкам валюты для Минфина

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Приостановка покупок Банком России валюты для Минфина РФ означает не уменьшение международных резервов, а замедление темпов их роста, при этом ЦБ вернется к регулярным покупкам валюты при снижении волатильности на рынках, и это решение не зависит от курса рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Приостановление покупки валюты — это не означает уменьшение золотовалютных резервов, это означает просто уменьшение темпов их увеличения. Но уровень золотовалютных резервов у нас более чем достаточен", — сказала она на пресс-конференции.

"Когда мы оценим, что волатильность на финансовых рынках снизилась — не важно, при каком курсе рубля это будет происходить, здесь для нас совершенно не важен уровень курса, — мы вернемся и к регулярным покупкам, и посмотрим, для того, чтобы не повышая волатильность финансовых рынков, как мы сможем компенсировать отложенные покупки", — добавила глава ЦБ.