ЦБ сделает послабления в случае американских санкций на госдолг

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Санкции США против госдолга РФ вызовут повышенную волатильность, в этом случае Банк России будет готов сделать послабления финансовым институтам, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, если такие решения будут введены (санкции на госдолг РФ со стороны США — ред.), будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне", — сказала она.

"Если такое будет происходить, мы, кстати, тоже если будет необходимость, можем ввести послабления для наших финансовых институтов, для того чтобы они легче адаптировались к изменению цен на наши ОФЗ, как мы это делали в 2014 году, или дать возможность переводить из торгового портфеля в портфель для погашения эти бумаги", — добавила она.