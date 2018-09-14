Александр Моор назвал стратегические направления развития Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 14 сен — РИА Новости. Поддержка наукоемких производств и цифровой экономики — важные стратегические направления дальнейшего роста Тюменской области, заявил в пятницу губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии вступления в должность.

"Нужно также сохранить темпы развития строительной отрасли, исполнять все принятые обязательства по предоставлению адресной социальной поддержки действительно нуждающихся в ней людей, обеспечить рост конкурентоспособности региональной системы образования. В сфере здравоохранения основной упор надлежит делать на профилактику и здоровый образ жизни, высокотехнологичную медицину. Также в числе приоритетов — поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие сельского хозяйства", — сказал глава региона.

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