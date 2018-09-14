ЦБ не увидел рисков для валютных вкладов населения в российских банках

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Валютные вклады населения в банках РФ составляют 87 миллиардов долларов, никаких рисков для них нет, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается валютных депозитов населения, мы никаких здесь рисков не видим. В принципе, у нас валютные депозиты, их доля на балансах банков, снизилась, и в целом это сумма около 87 миллиардов долларов. Это все валютные вклады населения и, безусловно, наших ресурсов и ресурсов банковской системы в целом хватает, чтобы в любой ситуации все обязательства перед населением и в той валюте, в которых обязательства есть, выполнить. Поэтому здесь мы рисков никаких не видим", — рассказала она.