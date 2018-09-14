ЦБ не намерен смягчать требования к банкам под предлогом санкций

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦБ РФ нацелен на повышение устойчивости российских банков, не хочет смягчать требования по регулированию под предлогом санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается требований по капиталу, мы нацелены, наш приоритет в том, чтобы повышать устойчивость финансовой системы. И мы нормативы вводим не потому что это требует Базель III, а потому что это нужно для лучшей защиты клиентов банков, вкладчиков, кредиторов банка, наши банки должны быть хорошо капитализированы. Поэтому под предлогом санкций или еще чего-то мы не хотим смягчать требования по регулированию. Санкции — это не повод для того, чтобы наши банки были менее финансово устойчивыми", — сказала она на пресс-конференции по итогам совета директоров.

С предложениями пересмотреть принципы внедрения "Базеля III" ранее неоднократно выступал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, "Базель III" обходится второму по величине банку страны в 14 миллиардов рублей, что представляет собой существенное изъятие из доходов, особенно в ситуации, когда банк находится под санкциями. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов также заявил, что в условиях существующих санкционных ограничений целесообразно смягчить требования к банкам в рамках данных стандартов.

ЦБ РФ в 2013 году начал реализовывать стандарты "Базеля III", которые предусматривают более высокие требования к банкам по учету величины капитала и показателей достаточности капитала. Планируется, что в полной мере весь набор требований по "Базелю III" вступит в силу в РФ с 2022 года. "Базель III" является ключевым элементом политики Базельского комитета по банковскому надзору после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и направлен на повышение устойчивости банковских систем в странах "Группы 20".