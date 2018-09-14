Банк России будет продолжать политику дедолларизации

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России уже проводит политику дедолларизации и будет её продолжать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается предложений по дедолларизации — я видела в прессе. Я не видела подробных предложений, мы, конечно, их все посмотрим. Я поддерживаю направление по увеличению расчетов в национальной валюте, безусловно, правда, это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью, с интересами наших компаний-экспортеров, но тем не менее это уже сейчас происходит, и, конечно, это перспективное направление", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров.

"Безусловно, мы поддерживаем в принципе политику дедолларизации, и не только поддерживаем, а её проводим. За последние годы уровень долларизации балансов банков… снижается, и мы эту политику также будем продолжать проводить", — отметила она.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений. Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль. Вторым пунктом глава банка назвал перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию. Третьим направлением является создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертый пункт — провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.