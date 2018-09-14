Отложенные покупки валюты для Минфина могут растянуться на год и более

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отложенные покупки валюты для Минфина РФ на рынке могут растянуться на год и более, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы приняли решение приостановить до конца текущего года покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В дальнейшем мы будем принимать решения о возобновлении регулярных покупок, оценивая фактическую ситуацию на финансовых рынках. После возобновления регулярных покупок, мы оценим возможность проведения отложенных в этом году покупок иностранной валюты. При этом начало регулярных и отложенных покупок может не совпадать во времени. По нашим оценкам, отложенные покупки могут растянуться на период более одного года", — сказала Набиуллина.

"Безусловно, приостановка покупок окажет влияние на платежный баланс и курсовую динамику, мы учили это при подготовке прогноза и при принятии решения по ключевой ставке", — добавила она.

Ранее в пятницу Банк России сообщил, что решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца 2018 года. Ключевая ставка была повышена до 7,5%.

Банк России на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков купил 8 августа для Минфина валюты вдвое меньше плана, а с 9 августа в течение шести рабочих дней покупки совсем не осуществлял. Покупки были возобновлены 17 августа с увеличением объемов и продолжались пять рабочих дней. С 24 августа и до конца сентября ЦБ решил не покупать валюту для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.