ЦБ готов на временные послабления банкам в случае санкций

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦБ РФ может дать регуляторные послабления банкам в случае санкций только как временное решение, сейчас такой необходимости нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Безусловно, если какие-то внешние события будут, которые могут сказаться на балансах банков, мы можем, как временное решение, предложить послабления, но это временные решения. Это как мы делали в 2014 году, и такая политика показала свою эффективность. Мы даем время банкам приспособиться к новым внешним условиям, которые могут влиять на их баланс. Поэтому здесь никакого триггера нет. Мы, скорее отслеживаем в целом влияние тех или иных факторов: это могут быть и цены некоторых активов, если произойдет резкое изменение", — сказал она на пресс-конференции по итогам совета директоров.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее неоднократно предлагал пересмотреть принципы внедрения "Базеля III". По его словам, для банка требования "Базеля III" обходятся в 14 миллиардов рублей, что представляет собой существенное изъятие из доходов. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях существующих санкционных ограничений целесообразно смягчить требования к банкам в рамках данных стандартов.

В 2013 году ЦБ РФ начал реализовывать стандарты "Базеля III", которые предусматривают более высокие требования к российским банкам по учету величины капитала и показателей достаточности капитала.