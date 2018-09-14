Вклад ослабления рубля в годовую инфляцию составит 0,9 п.п.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вклад ослабления рубля в годовую инфляцию составит 0,9 процентного пункта, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ослабление рубля в августе-начале сентября ведет за собой рост цен на товары и услуги. Оценка Банком России эффекта переноса валютного курса годовой инфляции не изменилась и составляет около одной десятой. То есть снижение номинального эффективного курса на 10% добавляет годовой инфляции один процентный пункт на горизонте 3-6 месяцев. К настоящему времени с начала года номинальный эффективный курс, по нашим расчетам, снизился примерно на 9%, что внесет вклад в годовую инфляцию порядка 0,9 процентного пункта", — сообщила она.

Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых.