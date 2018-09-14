Цены на нефть продолжают расти

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, незначительно дорожая по сравнению с утренними уровнями, в то время как инвесторы обращают свое внимание на риски, связанные с поставками нефти из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 78,36 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,48%, до 68,92 доллара за баррель.

После снижения нефтяных котировок днем ранее нефть перешла к удорожанию в пятницу. Инвесторы обращают свое внимание на возможные перебои в поставках нефти на фоне санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает рост цен на нефть выше текущих уровней в случае, если экспорт нефти Венесуэлы и Ирана продолжит снижаться, а рынок не сможет компенсировать это ростом добычи в других странах. Об этом агентство сообщило в сентябрьском докладе, опубликованном в четверг.

"Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, конфликты могут вновь начаться в Ливии, и в течение 53 дней до 4 ноября (дата введения санкций США против Ирана — ред.) страны и компании примут больше решений относительно покупок иранской нефти", — говорится в докладе.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против страны, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций, а в ноябре предполагается реализация второго, который распространятся на энергетический сектор, операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.