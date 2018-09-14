Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Украины по долговому спору с Россией

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Англии принял решение удовлетворить жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на три миллиарда долларов. Москва обратится в вышестоящую инстанцию.

Судебная процедура предполагает, что сейчас к рассмотрению долгового спора вернется Высокий суд Лондона.

Суд отклонил три довода Украины из четырех

Первый вице-премьер правительства России, глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины в споре с Россией.

"Решение апелляционной инстанции заключается в следующем — из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса ", — пояснил глава Минфина.

Также Силуанов сообщил, что Россия планирует обратиться в вышестоящую инстанцию.

"Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — сказал первый вице-премьер.

В российском Минфине разъяснили, что английский суд констатировал, что для изучения четвертого аргумента Украины нужен всеобъемлющий судебный процесс.

"Апелляционный суд вынес постановление о необходимости проведения такого судебного процесса для того, чтобы установить наличие или отсутствие доказательств, подтверждающих еще один, четвертый довод Украины, который заключается в том, что заемщик выпустил еврооблигации якобы под давлением со стороны кредитора, то есть Российской Федерации. При этом Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса", — говорится в заявлении.

В Киеве, в свою очередь, уверены, что Украине удастся убедить Верховный суд в своей правоте.

"Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу", — процитировали в пресс-службе украинского министерства финансов и.о. министра Оксану Маркарову.

История разбирательства

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.



