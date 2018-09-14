Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Украины по долговому спору с Россией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Англии принял решение удовлетворить жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на три миллиарда долларов. Москва обратится в вышестоящую инстанцию.
Судебная процедура предполагает, что сейчас к рассмотрению долгового спора вернется Высокий суд Лондона.
Суд отклонил три довода Украины из четырех
Первый вице-премьер правительства России, глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины в споре с Россией.
"Решение апелляционной инстанции заключается в следующем — из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса ", — пояснил глава Минфина.
"Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — сказал первый вице-премьер.
В российском Минфине разъяснили, что английский суд констатировал, что для изучения четвертого аргумента Украины нужен всеобъемлющий судебный процесс.
В Киеве, в свою очередь, уверены, что Украине удастся убедить Верховный суд в своей правоте.
"Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу", — процитировали в пресс-службе украинского министерства финансов и.о. министра Оксану Маркарову.
История разбирательства
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.
Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.