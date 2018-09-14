В Совфеде прокомментировали повышение ставки ЦБ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Предпринятое Центробанком повышение ключевой ставки до 7,5% годовых ведет к удушению экономики, повышению стоимости кредитов и инфляции, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Банк России поднял в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых.

"Повышение ключевой ставки ЦБ плохо скажется и на экономике России, и на гражданах", — сказал сенатор РИА Новости.

Он считает, что таргетирование инфляции стало "альфой и омегой" в деятельности Центробанка, так что повышение ставки, исходя из логики Банка России, в условиях повышения инфляции было ожидаемо.

"Но для экономики это удушение, невозможно развиваться, создавать новые рабочие места, повышение стоимости кредитов", — сказал Калашников.

По его словам, действия ЦБ не решат и главной поставленной им задачи по снижению инфляции.

"Повышение стоимости кредитов, спад в экономике, низкая покупательная способность граждан приведут к тому, что инфляция будет только расти", — заключил законодатель.