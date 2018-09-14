Эксперт оценил влияние решений Банка России на курс доллара

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жесткие решения и комментарии ЦБ РФ могут толкнуть курс в район 65 рублей за доллар с нынешних немногим менее 68 рублей, считает глава дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, хотя большинство аналитиков ожидали неизменности индикатора.

Кроме того, ЦБ РФ убрал из релиза по ключевой ставке сигнал о сроках завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Наконец, ЦБ РФ решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года.

Самым главным, что так резко толкнуло рубль вверх, стало эмбарго на покупку валюты для Минфина до конца года, считает эксперт. Именно это убирает с рынка большой навес спроса на валюту, и теперь в отсутствие резко негативных геополитических факторов курс доллара может направиться в район уровня 65 рублей, оценил он.

"Что касается повышения ключевой ставки ЦБ, то пока это отразилось в некотором росте лишь доходности коротких ОФЗ, доходность длинных бумаг подросла еще до решения ЦБ и пока стабильна. В этом смысле повышение ставки регулятором — довольно консервативное решение и не приведет к распродажам на рынке госдолга", — сказал Романчук.

Является ли решение ЦБ РФ началом цикла ужесточения ДКП, пока непонятно, стоит дождаться пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, говорит эксперт. "В любом случае, для обеспечения финансовой стабильности на валютном рынке, особенно в условиях роста геополитических рисков, у ЦБ есть набор инструментов и кроме повышения ставки", — добавил он.