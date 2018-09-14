ЦБ проработал с банками меры на случай американских санкций

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦБ готов оказать всемерную поддержку российским банкам, если против них введут новые зарубежные санкции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, у Центробанка для этого "инструменты и средства".

"Мы с банками, в зависимости от того, какая у них структура элементов, структура операций, проработали необходимые меры. Мы понимаем, какие будут последствия, какие могут быть последствия от введения ограничений, потому что у нас уже, к сожалению, есть банки, которые попали под эти ограничения, мы понимаем, как эти санкции могут действовать", — отметила Набиуллина.

Так, она допустила, что банкам могут дать регуляторные послабления, "как это было и в 2014 году".

"Поэтому здесь мы с банками готовимся к возможному неблагоприятному развитию ситуации", — добавила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что с проработанной системы мер российски банки смогут "выполнять все обязательства перед клиентами"

При этом Центробанк не планирует смягчать требования по регулированию под предлогом санкций.

"Что касается требований по капиталу, мы нацелены, наш приоритет в том, чтобы повышать устойчивость финансовой системы. И мы нормативы вводим не потому что это требует Базель III, а потому что это нужно для лучшей защиты клиентов банков, вкладчиков, кредиторов банка, наши банки должны быть хорошо капитализированы" — заявила Набиуллина.

Также глава ЦБ отметила, что регулятор не видит больших проблем в случае введения США санкций против российского госдолга, который "очень низок".

Возможные ограничения

В августе группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против госдолга и государственных банков. Ограничения предлагается ввести против Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.