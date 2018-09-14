ЦБ проработал с банками меры на случай американских санкций

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦБ готов оказать всемерную поддержку российским банкам, если против них введут новые зарубежные санкции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, у Центробанка для этого "инструменты и средства".
Так, она допустила, что банкам могут дать регуляторные послабления, "как это было и в 2014 году".
"Поэтому здесь мы с банками готовимся к возможному неблагоприятному развитию ситуации", — добавила глава ЦБ.
При этом Центробанк не планирует смягчать требования по регулированию под предлогом санкций.
"Что касается требований по капиталу, мы нацелены, наш приоритет в том, чтобы повышать устойчивость финансовой системы. И мы нормативы вводим не потому что это требует Базель III, а потому что это нужно для лучшей защиты клиентов банков, вкладчиков, кредиторов банка, наши банки должны быть хорошо капитализированы" — заявила Набиуллина.
Также глава ЦБ отметила, что регулятор не видит больших проблем в случае введения США санкций против российского госдолга, который "очень низок".
Возможные ограничения
Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.