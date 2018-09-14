Борисов анонсировал подписание меморандумов по газопроводу из Ирана в Индию

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Межправительственные меморандумы о создании газопровода Иран-Пакистан-Индия с участием российской стороны готовятся к подписанию, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам заседания межправкомиссии России и Индии.

"Этот проект требует подписания соответствующих межправительственных меморандумов. Работа в этом направлении активно идёт, я думаю, в ближайшее время они будут подписаны. Это ляжет в основу практической реализации этого проекта", — сказал он.

В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандум о возможности участия в разработке четырех месторождений. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ".