БАНЯ-ЛУКА, 14 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург готов сотрудничать с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины в сфере информационных технологий и жилищно-коммунальном хозяйства, сообщил губернатор Северной столицы России Георгий Полтавченко.

"Не менее интересно сотрудничество в сфере информационных технологий применительно к городскому хозяйству, здравоохранению. Это вопросы, связанные с управлением дорожного движения, вопросы, связанные с системой "Безопасный город" и многими другими", — сказал он на встрече с представителями политических, деловых и общественных кругов Республики Сербской.

Он также отметил, что перспективным может быть сотрудничество в сфере ЖКХ. "На мой взгляд, очень перспективно наше сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня Санкт-Петербург предлагает интересные решения, связанные с водоснабжением и водоотведением. Водоканал Санкт-Петербурга является одним из ведущих предприятий в своей отрасли не только в Российской Федерации, но и в Европе, поэтому мы здесь можем посотрудничать, в том числе предложить вам совершенно новые технологии, которые применяются в городском хозяйстве Санкт-Петербурга", — сказал губернатор.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в фармацевтической промышленности, энергетике, здравоохранении и культурной сфере.

Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором в настоящее время находится с официальным визитом в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. В четверг состоялась встреча Полтавченко и президента Республики Сербской Милорада Додика, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В пятницу прошла встреча с представителями политических, деловых и общественных кругов Республики Сербской. Губернатор Петербурга также посетит Народную и университетскую библиотеку Республики Сербской. В ее фонды будут переданы книги на русском языке.