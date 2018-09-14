Доллар опустился ниже 68 рублей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Рубль усиливает рост в пятницу, продолжая отыгрывать жесткие решения и комментарии ЦБ РФ, евро тестирует уровень поддержки в районе 79 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, хотя большинство аналитиков ожидало неизменности индикатора.
Кроме того, ЦБ РФ убрал из релиза по ключевой ставке сигнал о сроках завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике.
Наконец, ЦБ РФ решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года.