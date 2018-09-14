Доллар опустился ниже 68 рублей

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Рубль усиливает рост в пятницу, продолжая отыгрывать жесткие решения и комментарии ЦБ РФ, евро тестирует уровень поддержки в районе 79 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск пятницы снижался на 69 копеек, до 67,57 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 79,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу евро уже опускался до 78,95 рубля – впервые с 4 сентября.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, хотя большинство аналитиков ожидало неизменности индикатора.

Кроме того, ЦБ РФ убрал из релиза по ключевой ставке сигнал о сроках завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике.

Наконец, ЦБ РФ решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года.