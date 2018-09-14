Эксперт рассказал, какое решение Центробанка больше поддержало курс рубля

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский рубль в ходе торгов пятницы укрепляется на 70 копеек в основном на решении Банка России продлить мораторий на покупку валюты для Минфина, повышение ключевой ставки здесь большой роли не сыграло, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

ЦБ РФ в пятницу одновременно с повышением ключевой ставки до 7,5% годовых продлил приостановку покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца 2018 года. По мнению регулятора, данное решение ограничит курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск пятницы снижался на 55 копеек — до 67,71 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 79,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Причем евро уже опускался до 78,95 рубля – впервые с 4 сентября. До новостей от ЦБ доллар и евро прибавляли 15-25 копеек.

"Реакция рубля больше, скорее, на продление моратория, нежели на повышение ключевой ставки. Не думаю, что решение по ставке имеет сейчас принципиальное влияние на рубль. А идея продления моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила в настоящее время для рубля более значима, поэтому реакция рубля, скорее, на это решение", — сказал РИА Новости Поддубский.

По его мнению, отсутствие покупок валют со стороны ЦБ РФ по поручению Минфина несет умеренно-позитивный эффект для нацвалюты — для рубля на текущий момент более первичны внешние риски, такие как общая динамика группы валют развивающихся стран, санкционная тематика. "Для рубля это имеет большее значение, по крайней мере на горизонте нескольких недель, чем внутренняя история", — считает Поддубский.

"Наш базовый сценарий предполагает снижение пары доллар-рубль ближе к 63-65 рублям за доллар до конца года. Пока, наверное, у нас этот ориентир сохраняется", — отметил он.