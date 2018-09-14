В Госдуме призвали к запрету субаренды леса

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Нужно полностью запретить субаренду лесов в России и развивать биржевую торговлю лесом и отечественную систему экологической сертификации, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он напомнил, что в конце 2017 года был принят закон, который перевел в электронный вид торги за право аренды лесных участков. "Но по-прежнему у нас остается вопрос … лесных рантье. Мы запретили уже субаренду участков, которые предоставляются по конкурсам лесопереработчикам, но я убежден, что нам нужно добиться того, чтобы полностью запретить субаренду лесов", — заявил депутат.

Также, по его словам, одним из стимулов "формирования справедливой цены на наши лесные богатства" является развитие биржевой торговли. "Нам, конечно, нужно сделать обязательной биржевую продажу леса, который заготавливается государственными лесничествами и компаниями, которые вырубают лес для прокладки дорог, сетей и прочих линейных объектов", — считает депутат.

Он обратил внимание также на наличие рисков, которые на сегодняшний день испытывают российские предприятия–экспортеры "в таких непростых условиях международной торговли, которые есть сегодня". "Дело в том, что пропуском на иностранные рынки часто служат различные системы экологической сертификации, которой полностью владеют, понятно, западные организации", — напомнил глава думского комитета.

"Нам нужна развитая отечественная, своя система сертификации. У нас лучший лес! Это знают прекрасно все в мире. Но, к сожалению, допуск наших производителей осуществляют не покупатели, а организации, которые выдают или не выдают те или иные сертификаты", — констатировал он, отметив необходимость создания единой государственной геоинформационной системы использования лесных богатств. В этой системе, по словам парламентария, должны быть не только данные о лесных участках страны, но и лесовосстановлении, ее животном мире и запасе лесных богатств.

"Только тогда мы с вами сможем в рамках многоцелевого использования леса определить приоритеты использования конкретного участка, расставить эти приоритеты. Это крайне важно", — уверен глава думского комитета. Но создание такого источника информации, по его словам, невозможно без определенных шагов, которые необходимо сделать. В частности, он полагает необходимым в самое ближайшее время вернуть лесоустройство на федеральный уровень, а также пересмотреть подходы к ценообразованию на древесину.