Минфин разъяснил решение апелляционного суда по долгу Украины

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на 3 миллиарда долларов, а лишь констатировал, что для его изучения нужен всеобъемлющий судебный процесс, разъяснил Минфин РФ. Согласно его заявлению, по результатам обжалования решения российской стороной в Верховном суде Великобритании либо все же будет организован новый судебный процесс, либо Украина окончательно будет обязана выплатить России долг.

"Апелляционный суд вынес постановление о необходимости проведения такого судебного процесса для того, чтобы установить наличие или отсутствие доказательств, подтверждающих еще один, четвертый довод Украины, который заключается в том, что заемщик выпустил еврооблигации якобы под давлением со стороны кредитора, то есть Российской Федерации. При этом Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса", — говорится в заявлении.

По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса. "По этой причине министерство финансов Российской Федерации поручило доверительному управляющему еврооблигациями – компании "The Law Debenture Trust Corporation plc" (Трасти) – подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвертому доводу Украины", — отмечается в заявлении.

В случае если Верховный суд Великобритании отменит решение апелляции, его предыдущее решение, отклонившее доводы Украины об оказании на нее давления, а также постановление Высокого суда, обязавшее Украину погасить облигации, будут восстановлены без права их оспаривания в дальнейшем, говорится в заявлении. "При ином исходе судебного разбирательства, то есть если Верховный суд Великобритании подтвердит вердикт Апелляционного суда в части четвертого довода Украины, будет организован новый судебный процесс, предметом рассмотрения на котором станет только украинский довод о якобы оказанном на Киев давлении", — отмечает Минфин России.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.