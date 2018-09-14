МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году до 1,2-1,7%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по процентной политике.

Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2018–2020 годах на уровне 1,5-2%.

Как пояснил регулятор, в 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с учетом изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года.

"В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер", — отмечается в сообщении.

ЦБ в пятницу поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых.