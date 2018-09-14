В Центробанке назвали причины приостановки покупок валюты для Минфина

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Решение о приостановке покупок валюты для Минфина РФ на рынке ограничит волатильность рубля и ее влияние на динамику инфляции, говорится в релизе Банка России.

Регулятор отмечает, что произошедшее в последние недели ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы, подчеркивает Центробанк.

"В этих условиях принятое Банком России решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила ограничит курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы", — также говорится в сообщении ЦБ.