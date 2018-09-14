Центробанк сохранил прогноз роста ВВП в этом году в интервале 1,5–2%

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России сохраняет прогноз роста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует оценке потенциального темпа роста российской экономики, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Годовой темп прироста ВВП во втором квартале текущего года, по уточненным оценкам, составил 1,9%, что находится в рамках ожиданий Банка России. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует оценке потенциального темпа роста российской экономики", — отмечается в пресс-релизе.