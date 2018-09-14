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Экономика

Украина опять проиграла: Лондон отменил арест активов "Газпрома"

(обновлено: 14:09 14.09.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПредседатель правления ОАО Газпром Алексей МиллерПредседатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Английский суд отменил собственное постановление об аресте активов "Газпрома" в Nord Stream AG на территории Англии и Уэльса. Решение было принято после того, как российская компания обязалась не отчуждать активы до окончания слушаний о компенсации 2,56 миллиарда долларов "Нафтогазу" за газовый транзит. Что ожидать от дальнейших разбирательств между Москвой и Киевом — в материале РИА Новости.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Похоже, европейские суды окончательно запутались, кто кому и сколько должен. Английский суд лишил Киев возможности использовать доли российской компании в Nord Stream AG в качестве обеспечительных мер по выплате 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", а шведский арбитраж отменил свой же вердикт, приостановивший арест все тех же активов "Газпрома", но в Швейцарии и Нидерландах.

Сам по себе арест не несет для "Газпрома" никакой угрозы — эта мера лишь не позволяет компании продать свою долю в обоих "Северных потоках" до окончательного решения по иску "Нафтогаза". Москва и не собиралась ничего продавать. А относительно того, когда закончится разбирательство с "Нафтогазом", никакой определенности нет.

Предположительно, итоговые слушания в английском суде пройдут в феврале следующего года. В Стокгольме дело, видимо, затянется: хотя решение апелляционного суда округа Свеа, запретившего арест активов "Газпрома", было окончательным, Швеция нарушила собственное законодательство и отменила вердикт по просьбе "Нафтогаза". Когда и как теперь будут рассматриваться претензии сторон, непонятно. Но одно можно сказать точно: "Газпром" ни в чем не уступит.

"Сегодня шведский суд удовлетворил просьбу "Нафтогаза Украины" об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" намерен добиваться пересмотра этого решения. "Газпром" продолжит защищать свои права всеми доступными средствам в рамках применимого законодательства", — заявили в российской компании.

Хотят, но не могут

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Несмотря на все попытки "Нафтогаза" взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов через суд, для России ситуация продолжает складываться вполне благополучно. Европа получает газ по "Северному потоку — 1", параллельно отбиваясь от настойчивых предложений США отказаться от "Северного потока — 2" в пользу поставок СПГ с американских заводов. По словам министра энергетики России Александра Новака, совместный проект полностью соответствует запросам европейских потребителей, в то время как шантаж со стороны Вашингтона вызывает вопросы.

"Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями, которые делаются насчет возможности введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители", — заявил Новак после встречи с американским коллегой Риком Перри.

Расширению сотрудничества Москвы и ЕС в энергетической сфере не мешают даже угрозы санкций: пока действующие европейские терминалы для приема СПГ заполнены менее чем на четверть, в Финляндии уже укладывают трубы нового газопровода.

Остановить строительство "Северного потока — 2" не в силах и шведские политики, активно критикующие проект.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока — 2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции не очень хорошо к нему относятся, но мы не в состоянии ничего сделать", — признался посол Швеции в России Петер Эриксон.

© РИА Новости / Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПерейти в фотобанкТрубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный Поток - 2" в Балтийском море. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Трубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный Поток - 2" в Балтийском море. 6 сентября 2018

Час расплаты

Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Убийственная помощь: как МВФ делает страны банкротами
Москва может себе позволить длительные разбирательства в судах, Киев — нет. Сейчас в стране работает миссия МВФ, которая должна решить вопрос о предоставлении очередного транша по оговоренной в 2014 году кредитной линии. По информации местных СМИ, чтобы задобрить ревизоров кредитной организации, правительство уже согласилось повысить цены на газ для населения на 23,5%. Стоимость одного кубометра для украинцев в октябре вырастет с 6,9 до 8,5 гривны.

Однако даже кредит в 1,9 миллиарда долларов не позволит справиться с огромным государственным долгом в 76,3 миллиарда долларов, который вырос с 76,6 до 122% ВВП с момента государственного переворота в 2014 году.

Поэтому Киев пытается найти дополнительное финансирование для предстоящих выплат международным кредиторам и избежать дефолта. Помимо "Газпрома", Украина арестовала акции "дочек" российских банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка. В официальном заявлении Киевского апелляционного суда указывается, что аресты произведены в рамках обеспечения иска к России по компенсации украинских активов в Крыму.

Сбербанк заявил о намерении обжаловать это решение. Разбирательство, как и с "Газпромом", может дойти до международных судебных инстанций. Тем не менее в финансовой организации заявили, что все это никак не затронет клиентов банка на территории страны.

"Достаточность капитала банка в два раза превышает норматив НБУ. Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами", — подчеркнули в пресс-службе Сбербанка.

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