Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной из-за долга

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной по долгу на 3 миллиарда долларов, уверена в принятии объективного решения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Апелляционный суд Англии в пятницу удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов. Согласно судебной процедуре, теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению долгового спора.

"Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — сказал Силуанов.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде Англии.