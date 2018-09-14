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Экономика

Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара

(обновлено: 13:48 14.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРубли и доллары. Архивное фотоРубли и доллары. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин разработал план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". Ранее глава ВТБ отмечал, что на уход от доллара могут потребоваться годы, но сделать это необходимо.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Орешкин: действия США стимулируют страны к отказу от доллара
Первый пункт — ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Второй — перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию (регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач).

Затем, пояснил Костин, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.

Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВТБ подготовил предложения по дедолларизации российской экономики
"Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься", — добавил он.

Финансист отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70 процентов операций по торговле с Китаем в долларах, всего 22 процента — в рублях и еще восемь процентов — в юанях.

"Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — резюмировал Костин.

Глава ВТБ уже неоднократно высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. По его словам, это не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его развития.

"Уход от доллара неизбежен"

На днях в интервью Блумберг ТВ в рамках Восточного экономического форума Костин заявил, что уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но он необходим.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарной сессии Московского финансового форума 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Полный отказ от доллара чреват издержками, заявил Кудрин
"Я считаю, это неизбежно. Сложилась такая ситуация, что США используют доллар в качестве оружия. Я не первый говорю об этом — это слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нуайе. Когда BNP Paribas оштрафовали на девять миллиардов долларов за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте. Так что я считаю, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежно не только в России, но и в других странах мы увидим тенденцию к отходу от доллара", — сказал глава ВТБ.

По его словам, на это может потребоваться "лет двадцать", но этот процесс обязательно будет происходить, о чем свидетельствует реакция на американскую политику санкций.

"Теперь такое понимание приходит не только в России, но и в Турции и даже в Европе. Многие бизнесмены и банкиры говорят, что нужно больше вести бизнес в евро. Почему американские санкции должны оказывать влияние на деятельность европейских компаний? Например, санкции против Ирана. Европейцы явно не очень счастливы от такой ситуации", — пояснил Костин.

Что считают в Кремле

Пресс-секретарь президента России отметил, что тема дедолларизации активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире.

Президент общероссийской общественной организации Деловая Россия Алексей Репик во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государству стоит стимулировать расчеты в нацвалютах, заявил Репик
"Это пока начало пути, но фиксируется достаточно последовательный и твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, на Ближнем Востоке и так далее, чтобы постепенно минимизировать доллары во взаимном обороте. Поэтому это действительно процесс, который имеет место быть. Четких каких-то планов пока нет у российской стороны, но это вопрос, который стоит на повестке дня", — сказал он.

По словам Пескова, это совершенно естественная реакция стран, в том числе России, на непредсказуемые действия США и их достаточно спорные с точки зрения норм и правил международной торговли решения.

"Конечно, это все ведет к тому, что доверие к доллару постепенно падает и возникает устойчивое желание замещать его другими валютами", — заключил пресс-секретарь.

"Дельные предложения"

План Костина по дедолларизации прокомментировали в Госдуме. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложения главы ВТБ актуальными.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Валютный манипулятор: Трамп ведет доллар к девальвации
"Я думаю, это дельные предложения, они не на спасение банковской системы направлены, а на реализацию мер, которые сделают независимой нашу финансовую систему от внешнего влияния. Нужно ратифицировать финансовые процессы, сделать их независимыми от внешних решений. Инерция большая, все понимают, что расчеты в долларах за наши экспортные товары — это риск, в том числе для экспортеров", — сказал он.

По его мнению, отказ от доллара в нынешних условиях пойдет быстрее, и в течение трех-пяти лет ситуация развернется. "Тем более мы не ожидаем, что санкции в ближайшее время будут сняты, они, скорее всего, будут только ужесточаться", — заметил Аксаков.

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