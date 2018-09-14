Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин разработал план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". Ранее глава ВТБ отмечал, что на уход от доллара могут потребоваться годы, но сделать это необходимо.
Второй — перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию (регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач).
Затем, пояснил Костин, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.
Финансист отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70 процентов операций по торговле с Китаем в долларах, всего 22 процента — в рублях и еще восемь процентов — в юанях.
"Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — резюмировал Костин.
Глава ВТБ уже неоднократно высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. По его словам, это не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его развития.
"Уход от доллара неизбежен"
На днях в интервью Блумберг ТВ в рамках Восточного экономического форума Костин заявил, что уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но он необходим.
По его словам, на это может потребоваться "лет двадцать", но этот процесс обязательно будет происходить, о чем свидетельствует реакция на американскую политику санкций.
"Теперь такое понимание приходит не только в России, но и в Турции и даже в Европе. Многие бизнесмены и банкиры говорят, что нужно больше вести бизнес в евро. Почему американские санкции должны оказывать влияние на деятельность европейских компаний? Например, санкции против Ирана. Европейцы явно не очень счастливы от такой ситуации", — пояснил Костин.
Что считают в Кремле
Пресс-секретарь президента России отметил, что тема дедолларизации активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире.
По словам Пескова, это совершенно естественная реакция стран, в том числе России, на непредсказуемые действия США и их достаточно спорные с точки зрения норм и правил международной торговли решения.
"Конечно, это все ведет к тому, что доверие к доллару постепенно падает и возникает устойчивое желание замещать его другими валютами", — заключил пресс-секретарь.
"Дельные предложения"
План Костина по дедолларизации прокомментировали в Госдуме. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложения главы ВТБ актуальными.
По его мнению, отказ от доллара в нынешних условиях пойдет быстрее, и в течение трех-пяти лет ситуация развернется. "Тем более мы не ожидаем, что санкции в ближайшее время будут сняты, они, скорее всего, будут только ужесточаться", — заметил Аксаков.