Песков прокомментировал план Костина по отказу от доллара

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стремление сокращать использование доллара — это реакция на непредсказуемость и спорность действий США с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, процесс избавления глобальных расчетов от доллара уже идет, но четких планов на этот счет у властей России пока нет.

Костин в интервью газете "Известия" представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений. Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль. Вторым пунктом глава банка назвал перевод адресов крупнейших холдингов России в российскую юрисдикцию. Третье направление — создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертый пункт — провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

"Тема дедолларизации активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире. Очень многие страны сейчас ведут переговоры, ведут экспертные контакты для того, чтобы предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах, при осуществлении и коммерческих операций, и инвестиционных, и торгово-экономических операций", — сказал Песков журналистам.

"Это пока начало пути, но фиксируется достаточно последовательный и твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, на Ближнем Востоке и так далее, чтобы постепенно минимизировать доллары во взаимном обороте. Поэтому это действительно процесс, который имеет место быть. Четких каких-то планов пока нет у российской стороны, но это вопрос, который стоит на повестке дня", — добавил он.

"Это совершенно естественный процесс, и реакция стран, в том числе и России на достаточно непредсказуемые действия Соединенных Штатов Америки, достаточно спорные с точки зрения норм и правил международной торговли решения — конечно, это все ведет к тому, что доверие к доллару постепенно падает и возникает устойчивое желание замещать его другими валютами", — заключил Песков.