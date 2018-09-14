Эксперт назвал важные отличительные особенности прошедшего ВЭФ

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин заявил, что завершившийся Восточный экономический форум имел колоссальную важность и для сибирско-дальневосточного развития, и для регионального, и глобального международного развития и кооперации с соседними странами Восточной Азии.

ВЭФ-2018 прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. По данным властей Приморского края, на нем было подписано свыше 200 соглашений с общей суммой инвестиций в 3,1 триллиона рублей.

"На мой взгляд, этот четвертый форум вышел на более высокий уровень. Если раньше в основном форумы рассматривали через призму скорее налаживания внутренней дальневосточной логистики, то сейчас он уже четко имеет две дорожки. Официальную экономико-инвестиционную, технологическую, кооперационную, и вторая дорожка – неформально, неофициально – геополитический трек, когда мы видим лидеров крупнейших государств, которые прилетают на этот форум и там, на полях, идет серия двусторонних переговоров", — сказал Лузянин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Владивосток, где прошел форум, становится неформальной институциональной площадкой для развития региональной международной кооперации стран Восточной Азии. Он добавил, что это очень важно для России, поскольку большая часть страны находится территориально в Азии.

"И вторая важная вещь новых оценок и акцентов владивостокского форума связана с тем, что фактически этот форум, кроме инвестиций, кроме наполнения ТОРов, кроме насыщения и новых проектов по свободному порту Владивосток, транспортных, он затрагивал и проблемы безопасности на Корейском полуострове", — сказал Лузянин.

Эксперт подчеркнул, что прошедший форум затрагивал косвенно американский фактор, дальнейшее расширение региональной безопасности, "потому что на фоне успешного владивостокского экономического форума проходили беспрецедентные, грандиозные военно-морские и военно-воздушные учения трех стран", имея в виду маневры "Восток-2018".

По его словам, повестка регионального сотрудничества в широком смысле и субрегиональная кооперация регионов Дальнего Востока России с пограничными районами соседних стран были очень важными на ВЭФ.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2018.