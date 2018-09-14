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Экономика

Эксперт назвал важные отличительные особенности прошедшего ВЭФ

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Восточный экономический форум-2018 (765)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЭмблема IV Восточного экономического форума, проходящего во ВладивостокеЭмблема IV Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин заявил, что завершившийся Восточный экономический форум имел колоссальную важность и для сибирско-дальневосточного развития, и для регионального, и глобального международного развития и кооперации с соседними странами Восточной Азии.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин принял приглашение главы КНР на саммит "Один пояс, один путь"

ВЭФ-2018 прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. По данным властей Приморского края, на нем было подписано свыше 200 соглашений с общей суммой инвестиций в 3,1 триллиона рублей.

"На мой взгляд, этот четвертый форум вышел на более высокий уровень. Если раньше в основном форумы рассматривали через призму скорее налаживания внутренней дальневосточной логистики, то сейчас он уже четко имеет две дорожки. Официальную экономико-инвестиционную, технологическую, кооперационную, и вторая дорожка – неформально, неофициально – геополитический трек, когда мы видим лидеров крупнейших государств, которые прилетают на этот форум и там, на полях, идет серия двусторонних переговоров", — сказал Лузянин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Восточный экономический форум. День третий
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"Стенд компании Русгидро на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республикиЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республики
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЕвропейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.Коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров принимает участие в бизнес-диалоге Россия – Европа в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов принимает участие в бизнес-диалоге Россия – Европа в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкО планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде принимает участие в бизнес-диалоге Россия – Европа в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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О планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОдним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.Эмблема IV Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Одним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРазвитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Развитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГерман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.Стенд ПАО Сбербанк России на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Герман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСреди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Среди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"Девушка у стенда авиакомпании Аэрофлот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.Художники у водопада в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.Отдыхающие в тире в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧастью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.Отдыхающие на пирсе в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Частью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.
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По его словам, Владивосток, где прошел форум, становится неформальной институциональной площадкой для развития региональной международной кооперации стран Восточной Азии. Он добавил, что это очень важно для России, поскольку большая часть страны находится территориально в Азии.

Эмблема IV Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В офшоре на острове Русский зарегистрировали первого резидента
"И вторая важная вещь новых оценок и акцентов владивостокского форума связана с тем, что фактически этот форум, кроме инвестиций, кроме наполнения ТОРов, кроме насыщения и новых проектов по свободному порту Владивосток, транспортных, он затрагивал и проблемы безопасности на Корейском полуострове", — сказал Лузянин.

Эксперт подчеркнул, что прошедший форум затрагивал косвенно американский фактор, дальнейшее расширение региональной безопасности, "потому что на фоне успешного владивостокского экономического форума проходили беспрецедентные, грандиозные военно-морские и военно-воздушные учения трех стран", имея в виду маневры "Восток-2018".

По его словам, повестка регионального сотрудничества в широком смысле и субрегиональная кооперация регионов Дальнего Востока России с пограничными районами соседних стран были очень важными на ВЭФ.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2018.

IV Восточный экономический форум
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