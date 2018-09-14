Эксперт назвал важные отличительные особенности прошедшего ВЭФ

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин заявил, что завершившийся Восточный экономический форум имел колоссальную важность и для сибирско-дальневосточного развития, и для регионального, и глобального международного развития и кооперации с соседними странами Восточной Азии.
ВЭФ-2018 прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. По данным властей Приморского края, на нем было подписано свыше 200 соглашений с общей суммой инвестиций в 3,1 триллиона рублей.
"На мой взгляд, этот четвертый форум вышел на более высокий уровень. Если раньше в основном форумы рассматривали через призму скорее налаживания внутренней дальневосточной логистики, то сейчас он уже четко имеет две дорожки. Официальную экономико-инвестиционную, технологическую, кооперационную, и вторая дорожка – неформально, неофициально – геополитический трек, когда мы видим лидеров крупнейших государств, которые прилетают на этот форум и там, на полях, идет серия двусторонних переговоров", — сказал Лузянин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
В заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.
В Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республики
На форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
В бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.
О планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
Одним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.
Развитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.
Герман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.
Среди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".
Гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
В рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.
В дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.
Частью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.
По его словам, Владивосток, где прошел форум, становится неформальной институциональной площадкой для развития региональной международной кооперации стран Восточной Азии. Он добавил, что это очень важно для России, поскольку большая часть страны находится территориально в Азии.
"И вторая важная вещь новых оценок и акцентов владивостокского форума связана с тем, что фактически этот форум, кроме инвестиций, кроме наполнения ТОРов, кроме насыщения и новых проектов по свободному порту Владивосток, транспортных, он затрагивал и проблемы безопасности на Корейском полуострове", — сказал Лузянин.
Эксперт подчеркнул, что прошедший форум затрагивал косвенно американский фактор, дальнейшее расширение региональной безопасности, "потому что на фоне успешного владивостокского экономического форума проходили беспрецедентные, грандиозные военно-морские и военно-воздушные учения трех стран", имея в виду маневры "Восток-2018".
По его словам, повестка регионального сотрудничества в широком смысле и субрегиональная кооперация регионов Дальнего Востока России с пограничными районами соседних стран были очень важными на ВЭФ.
МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2018.