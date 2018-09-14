МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Противостояние США и Китая в вопросах торговли открывает новые возможности для взаимодействия России и КНР, в том числе по производству продукции, востребованной на китайском рынке, заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

"Если посмотреть на Россию, то у нас развитие импортозамещения дает возможность производить именно экспортоориентированную продукцию, которая будет востребована на китайском рынке. Для нас это уникальная возможность", — сказал он, отвечая на вопрос, какие перспективы появляются у РФ на фоне торговой войны США и Китая.

Кроме того, по словам собеседника, РФ может предложить китайским партнерам инфраструктуру, которая позволит обеспечивать сбыт их товаров в Европу, не используя традиционные транспортные коридоры. "Для меня это однозначно путь к развитию отношений. Думаю, что Россия имеет уникальную возможность встроиться в цепочку поставок и в цепочку взаимодействия Китая с другим миром", — продолжил он.

При этом в Китае сейчас меняется структура спроса, также сообщил Ивлев. "Если раньше они экспортировали, поставляли всевозможные товары разным странам, то сейчас Китай начинает ощущать себя обществом потребления — появляется средний класс, у которого есть деньги. Если говорить о последних годах, то китайская экономика становится более ориентированной на себя и доля внешней торговли сокращается", — рассказал он.

Поэтому, по словам Ивлева, можно говорить о том, что все ниши, которые раньше занимали американские производители, в Китае потихоньку начинают замещаться товарами, произведенными в стране, то есть идет импортозамещение.

Четвертый Восточный экономический форум проходил на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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