МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Введение санкций США против проекта "Северный поток-2" не приведет к остановке строительства газопровода, но может усложнить организацию проектного финансирования, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Думаю, что введение санкций не приведет к остановке строительства. Оно может создать сложности для организации проектного финансирования, в рамках которого планируется возврат бридж-кредитов, выданных "Газпромом" и стратегическими партнерами проекта", — сказал Гривач.

"С другой стороны, санкции против европейских компаний могут переполнить чашу терпения европейцев, которые, во-первых, могут ввести ответные меры против американцев, а во-вторых, будут вынуждены активно защищать свои интересы в проекте "Северный поток-2", — добавил эксперт.

Министр энергетики США Рик Перри в четверг после встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против "Северного потока-2". Со своей стороны Новак в очередной раз подчеркнул, что этот проект является коммерческим, конкурентным и европейские потребители в нем заинтересованы, ведь трубопроводный газ — наиболее надежный способ покрытия пикового спроса.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.