Порошенко отрицает возможность дефолта на Украине в 2019 году

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отрицает возможность дефолта страны в 2019 году, несмотря на пиковые выплаты по государственному долгу, которые приходятся на будущий год.

Порошенко напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на 26 миллиардов долларов, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на 20 миллиардов. По его мнению, если бы не такое его наращивание в те годы, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-2015 годах, когда у нас было едва 5 миллиардов золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – заявил Порошенко в ходе ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия") в пятницу.

В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) о повышении цен на газ для населения — это шаг, на который правительство вынуждено идти для того, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, а невыполнение такого шага грозит финансовой катастрофой и дефолтом.

Миссия МВФ работает в Киеве 6-19 сентября. Представители фонда обсуждают с руководством страны последние экономические события, а также дальнейшее сотрудничество, в том числе финансовую помощь от МВФ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины.