В Госдуме прокомментировали план Костина по отказу от доллара

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. План по дедолларизации, предложенный главой ВТБ Андреем Костиным, направлен на независимость российской банковской системы и актуален в условиях ужесточения санкций, он может быть реализован в течение трех-пяти лет, заявил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Костин в интервью газете "Известия" представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений. Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль. Вторым пунктом глава банка назвал перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию. Третьим направлением является создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертый пункт — провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

"Я думаю, это дельные предложения, они не на спасение банковской системы направлены, а на реализацию мер, которые сделают независимой нашу финансовую систему от внешнего влияния. Нужно ратифицировать финансовые процессы, сделать их независимыми от внешних решений. Инерция большая, все понимают, что расчеты в долларах за наши экспортные товары — это риск, в том числе для экспортеров", — сказал Аксаков.

По его мнению, отказ от доллара в текущих условиях пойдет быстрее, и в течение трех-пяти лет ситуация развернется. "Тем более мы не ожидаем, что санкции в ближайшее время будут сняты, они, скорее всего, будут только ужесточаться", — заметил Аксаков.

Совет ЕС продлил в четверг индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, то есть до 15 марта 2019 года. А президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, предусматривающий введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом", распространении пропаганды и дезинформацию. Эти санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от граждан США.