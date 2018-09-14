Цена биткоина продолжает расти

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу утром дорожает, достигнув отметки в 6,5 тысячи долларов, аналитики не исключают продолжения роста, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.57 мск биткоин дорожал на 2,24%, до 6,56 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,9% — до 6,57 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 16,34%, до 220,32 доллара, Ripple — на 4,24%, до 0,283 доллара, Bitcoin Cash — на 7,52%, до 470,34 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 204,17 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 55,5% всего рынка криптовалют.

Эксперты считают, что отметка 6,5 тысячи долларов может оказаться для биткоина определяющей. "Если цена сможет восстановиться выше 6,5 тысячи долларов, то можно будет ожидать последующего роста. Если же она понизится, то возможен уход до 5 тысяч долларов", — прокомментировал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов.

Эксперт напомнил, что первая половина текущей недели для биткоина прошла относительно спокойно. "Биткоин ушел в боковой тренд, и все, что остается пользователям, это гадать, просядет ли биткоин дальше или нет. На данный момент на рынке можно наблюдать перехват инициативы покупателями. Однако не все так просто, и дальнейшему росту может помешать ряд неоднозначных аспектов криптоиндустрии", — добавил Фортунатов.