Эксперты рассказали, что необходимо для стабилизации курса рубля

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и умеренно жесткая риторика стабилизирует курс рубля, повышение ставки добавит волатильности на валютный рынок – сначала рубль подскочит вверх, потом пойдет вниз, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

И Банк России сегодня, скорее всего, так и сделает — сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, 7,25% годовых, но ужесточит риторику, считает большинство экспертов рынка.

Стабильность полезнее

Несмотря на повышение рыночной волатильности, рост доходности ОФЗ и ослабление рубля в последние недели, сейчас нет необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики, считает директор по макроэкономике компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Паника на торговых площадках утихла, три дня идет укрепление рубля, ситуация с рублевым долгом стабилизировалась, рынок сам находит баланс, и регулятору не стоит предпринимать дополнительных усилий для этого, рассуждает глава дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Фактические ставки на рынке сами подросли в последнее время – без участия ЦБ – и это нормально, говорит начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Просто в предыдущие месяцы рынок слишком оптимистично оценил перспективы снижения ставки, и его немного "зашкалило", теперь он возвращается в зону равновесия, и от ЦБ не требуется дополнительных действий, рассуждает эксперт.

Поэтому лучшим вариантом для рубля, который его поддержит и даст потенциал для роста – это неизменность ключевой ставки и умеренно жесткая риторика в соответствии с возросшими инфляционными ожиданиями, резюмировал Сусин.

Нет никаких резонов повышать ставку, также считает управляющий активами компании "Регион Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович. ОФЗ перешли к росту, рубль также укрепляется, инфляция за последнюю неделю показала нулевую динамику, аргументирует он.

Наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки на текущем уровне — толкнет курс пары "доллар-рубль" немного вверх — в район 69, оценивает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

Большое влияние на рубль продолжают оказывать внешние факторы, поэтому вряд ли решение ЦБ окажет на него значительное влияние, особенно если ставка не изменится, как ожидает рынок, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Повышение ставки – не всегда благо для рубля

Варианты более агрессивного поведения маловероятны и менее целесообразны, считают опрошенные эксперты.

Да, такое решение будет играть в пользу рубля, указывая на исключительную приверженность ЦБ основной цели — удержанию инфляции около 4%, считает Полевой.

Так, повышение ставки на 0,25 процентного пункта в краткосрочном периоде может толкнуть пару "доллар-рубль" вниз — в район 68, полагает Ткачук. А главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что курс рубля в данном случае может продолжить постепенное укрепление даже к уровням 67 против доллара.

Однако фактор более высоких рублевых ставок может быть нивелирован усилением оттока нерезидентов из ОФЗ, добавляет Покатович. Повышение ставки на 0,25 процентного пункта породит ненужные ожидания дальнейшего роста ставок и, соответственно, окажет давление на котировки рублевого долга, также говорит Сусин.

Повышение ставки вызовет ненужную регулятору волатильность — вначале рубль пойдет наверх, потом – вниз, поскольку активизируется продажа ОФЗ, предполагает Романчук.

Повышение ключевой ставки в текущих условиях может в целом привести к обратному эффекту: росту ожиданий ужесточения ДКП и, как следствие, росту доходности на рынке облигаций, росту волатильности, в том числе, на валютном рынке, резюмировал Брагин.

Вероятность же еще большего повышения ставки — сразу на 50 базисных пунктов — может даже спровоцировать рост опасений инвесторов: участники рынка могут рассудить, что регулятор готовится к новому витку нестабильности в ближайшей перспективе, говорит Покатович. Долговой рынок снова окажется в зоне спада, доходности ОФЗ могут устремиться к уровням 9,5% и выше, инвесторы побегут из них, а рубль опять пойдет вниз, заключил он.