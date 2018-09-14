Новак ответил на заявления США о санкциях в адрес "Северного потока - 2"

Министр энергетики РФ Александр Новак во время подхода к прессе по итогам встречи в Москве с министром энергетики США Риком Перри. 13 сентября 2018

Министр энергетики РФ Александр Новак во время подхода к прессе по итогам встречи в Москве с министром энергетики США Риком Перри. 13 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заявления США о возможном введении санкций против проекта газопровода "Северный поток — 2" вызывают у России опасения, заявил глава Минэнерго Александр Новак по итогам переговоров с американским коллегой Риком Перри.

"Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями, которые делаются насчет возможности введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители", — сказал российский министр.

Новак также отметил, что в европейских странах растет потребление газа и падает собственная добыча голубого топлива, а трубопровод является самым надежным и доступным способом обеспечения энергоресурсами потребителей и в часто случающиеся в Европе пиковые значения.

"Развитие такой инфраструктуры в первую очередь направлено на защиту потребителей", — заключил министр энергетики.

"Не то, чего мы хотим"

Вероятные санкции против проекта газопровода прокомментировал и американский коллега Новака Рик Перри.

По его словам, не только Россия, но и США не желают дойти до стадии, когда будут введены такие ограничительные меры.

"Я думаю, мы оба — министр Новак и я — понимаем, что продвижение к той точке, когда будут введены санкции, — это не то, чего мы хотим", — заявил Перри.

Кроме того, политик добавил, что у Вашингтона и Москвы "всегда будут расхождения", но при этом американская сторона не намерена прекращать диалог.

"одна из причин, почему я здесь, — это продолжать диалог с Новаком, чтобы найти сферы, где мы можем работать вместе", — добавил министр энергетики США.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется возвести рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.