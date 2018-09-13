Новак прокомментировал возможные санкции США против "Северного потока — 2"

Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи в Москве с министром энергетики США Риком Перри. 13 сентября 2018

Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи в Москве с министром энергетики США Риком Перри. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия обеспокоена заявлениями США о возможных санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2", который является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями, которые делаются насчет возможности введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители", — сказал Новак журналистам по итогам переговоров с министром энергетики США Риком Перри.

"Мы видим, что потребление газа в Европе растет, падает собственная добыча. Трубопроводный газ является наиболее надежным и доступным способом обеспечения энергоресурсами потребителей и в самые пиковые значения, которые бывают очень часто в Европе, особенно в холодные периоды", — отметил российский министр.

"Развитие такой инфраструктуры в первую очередь направлено на защиту потребителей", — подчеркнул он.