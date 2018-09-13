Новак предложил Перри создать инвестфонд с участием РФПИ

Министр энергетики РФ Александр Новак во время подхода к прессе по итогам встречи в Москве с министром энергетики США Риком Перри. 13 сентября 2018

Министр энергетики РФ Александр Новак во время подхода к прессе по итогам встречи в Москве с министром энергетики США Риком Перри. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак предложил министру энергетики США Рику Перри рассмотреть возможность создания российско-американского инвестфонда для реализации проектов по разработке технологий в энергетике.

"Я предложил своему коллеге также подумать насчёт создания совместного инвестиционного фонда для реализации совместных энергетических проектов в области энергоэффективности, в области разработки технологий с участием наших фондов, Российского фонда прямых инвестиций", — сказал Новак по итогам переговоров с Перри.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также принимал участие во встрече Новака и Перри.