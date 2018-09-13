Министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики РФ Александр Новак во время совместного подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики РФ Александр Новак во время совместного подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что проинформировал министра энергетики США Рика Перри о ходе трехсторонних переговоров по газу между ЕК, РФ и Украиной.

"Я также проинформировал своего коллегу о тех переговорах, которые сегодня ведутся с Евросоюзом, с Украиной, с министерством энергетики в части возможности продолжения использования газотранспортной инфраструктуры Украины, с учетом необходимости завершения всех судебных процессов и возможности продления контрактов в будущем", — сказал Новак.

Ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил журналистам, что трехсторонние консультации экспертов России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа прошли в среду в конструктивной атмосфере. По его словам, обсуждались разработанная украинской стороной форма типового контракта на транзит, реорганизация "Нафтогаза" в части вывода из него магистральных газопроводов, а также новая методология тарифообразования в части транспортировки газа, которую Киев планирует утвердить в текущем году.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.