Новак обсудил с Перри ситуацию на мировых энергорынках

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Министры энергетики России и США на встрече в четверг обсудили ситуацию на мировых рынках, работу российских и американских компаний на территории двух стран, совместные проекты в третьих странах, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы обсудили большой перечень вопросов и, конечно, несмотря на сложные отношения, политические отношения сегодня, тем не менее, энергетика на сегодняшний день является одной из отраслей, которые позволяют находить нам точки соприкосновения по отдельным направлениям", — сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

"Мы сегодня очень обстоятельно обсудили, в том числе, ситуацию на мировых рынках, ситуацию, связанную с прогнозами развития мировых рынков и необходимостью совместно взаимодействовать и работать для того, чтобы в будущем обеспечивать потребителей энергоресурсами и обеспечивать энергобезопасность потребителей", — отметил он.

"Мы обсудили, в том числе, работу американских компаний на российском рынке, и в третьих странах совместные проекты. Мы говорили о необходимости бизнес-форума, то есть взаимодействия на уровне контактов наших предприятий энергетических", — сказал Новак.